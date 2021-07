Cosmina Pasarin este una dintre cele mai ravnite burlacițe din showbiz-ul romanesc! In ciuda acestui fapt, bruneta se pare ca nu are deloc noroc in dragoste. Pana la varsta de 38 de ani, vedeta nu și-a gasit inca alesul inimii. Contactata de reporterii impact.ro, Cosmina ne-a marturisit ca, in ziua de astazi, apar destul de […] The post Am aflat motivul secret pentru care Cosmina Pasarin nu are iubit la cei 38 de ani ai sai. Chiar ea l-a divulgat! EXCLUSIV appeared first on IMPACT .