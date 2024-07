Stiri pe aceeasi tema

- Afaceristul roman Alex Bodi și noua lui iubita, Caterina, din Republica Moldova, au ajuns ieri dimineața in vacanța in Mykonos, locul unde se afla de cateva zile și Ema Uta, fosta lui logodnica. Cei doi au postat noi imagini impreuna, dupa ce, in urma cu doua zile, s-au afișat in ipostaze incendiare…

- Ema Uta s-a trezit victima unei escrocherii. Celebrul make-up artist este plecat de cateva zile in vacanța in Mykonos, acolo unde se afla și Alex Bodi și noua lui iubita, iar de curand a aflat ca mai multe persoane ar fi fost contactate in numele ei pentru a lucra la salon.

- Se incing spiritele in Mykonos! Alex Bodi, iubita lui și Ema Uta petrec pe insula milionarior, la doar 15 minute distanța unii de ceilalți! Au ales restaurante foarte apropiate, situate la o distanța foarte mica!

- Ema Uta este istorie pentru Alex Bodi, iar universul afaceristului se invarte, in prezent, in jurul unei șatene de 20 de ani. Inainte de a pleca in Mykonos, cei doi au facut un tur de forța in localurile de fițe din Capitala. Avem imaginile și vi le prezentam in exclusivitate.

- Alex Bodi pare ca a dat-o uitarii pe Ema Uta. Afaceristul are deja o noua iubita, o tanara de 20 de ani din Republica Moldova, dar care este stabilita in Dubai. Cei doi ar forma un cuplu de cateva saptamani, dar abia ieri s-au afișat impreuna pentru prima data. In aceasta dimineața, au ajuns și in Mykonos,…

- Dupa ce a cerut-o in casatorie, Alex Bodi a facut un nou gest de iubire pentru Ema Uta. Afaceristul și-a tatuat pe abdomen chipul femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de o buna perioada de timp.