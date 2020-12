Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat, vineri ca, in acest moment, nu se pune problema introducerii de noi restricții, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza Agerpres.Raed Arafat le-a cerut insa romanilor sa respecte masurile deja existente de protecție sanitara…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea joi, 17 decembrie a.c., ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de COVID-19, la care vor participa Prim-ministrul interimar al Romaniei, Nicolae Ciuca, Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, Șeful Departamentului…

- "Daca autorizarea de punere pe piata va fi eliberata pe 23 decembrie, intre Craciun si Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin in Romania si vom putea incepe activitatea de vaccinare destinata in primul rand personalului medical din spitalele din linia intai. In momentul de fata, au fost identificate…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat , a vorbit despre o problema pe care o vor avea romanii care au animale de companie: ce se intampla daca au nevoie sa iasa afara pe timp de noapte? Animalele de companie pot fi plimbate toata ziua, pana la ora 23.00, cand va intra in vigoare…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, marți, ca una dintre soluțiile avute in vedere de autoritați pentru reducerea timpilor de așteptare in unitațile de primire a urgențelor este introducerea testelor rapide pe baza de antigeni, informeaza Mediafax.„Una dintre…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca va trebui sa inațam sa traim cu coronavirusul intrucat cel puțin pana la primavara sau pana la vara nu vom scapa de pandemie. „Este o problema de logistica foarte serioasa. Va trebui organizare pe plan mondial și bineințeles (…)…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, crede ca cel puțin pana in primavara situația generata de pandemia de coronavirus nu se va imbunatați in Romania, noteaza Antena 3.Raed Arafat i-a indemnat pe oameni sa respecte regulile sanitare și de distanțare sociala, pentru a trece…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat vineri seara la Digi24 ca anul acesta, in contextul pandemiei, nu mai sunt de conceput sarbatori de Craciun și Revelion așa cum au fost anul trecut. Arafat a fost intrebat cum vor fi sarbatorile de Craciun anul acesta, in condițiile…