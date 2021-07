Am aflat când va fi aprobat PNRR-ul României! ”Nu vom fi singurii atunci” ”Vreau sa dau mesaj pietelor financiare si partenerilor externi ca Romania este guvernata bine, planul de reforma continua (…) PNRR o sa fie aprobat, impreuna cu al altor 12 tari, deci nu suntem singurii, in septembrie. O sa ne asiguram ca o sa fie un PNRR aprobat bun, in care sa putem sa luam toti cei 29, 2 miliarde”, a declarat, joi seara, la Craiova, Florin Citu. Acesta a precizat ca in urmatoarele 45 de zile va indeplini functia de ministru al Finantelor si va transmite partenerilor externi ca Romania continua reformele care au dus la cea mai mare crestere economica. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

