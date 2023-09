Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Duma, zis Maru, dealerul lui Vlad Pascu, facea Tik-Tok-uri in timpul descinderilor, dar și in timp ce era in duba Poliției. Oamenii legii au fost sfidați de tanarul dealer de droguri. Clipurile au fost postate pe internet de susținatorii suspectului, care cer ca el sa fie eliberat. In filmulețe,…

- TikTok-uri de la descinderea Poliției și filmari din duba ofițerilor. Cu asta se ocupa Tudor Duma, zis Maru, dealerul lui Vlad Pascu, in timpul descinderilor. Clipurile au fost postate pe internet de susținatorii suspectului, care cer ca el sa fie eliberat. In filmulețe, el ii sfideaza pe polițiști…

- Ioana și Teodora de la AGVPS fac furori in onlineCele doua tinere sunt o apariție insolita in online și au debutat in forța. Clipurile cu ele de pe TikTok sau youtube au facut zeci de mii de vizualizari in timp foarte scurt. ”Sunt Teodora de la AGVPS și vreau sa vorbim despre contribuția vanatorilor…

- Violența și excesele care-i distrug pe cei din jur nu vin doar de la șmecherii bogați. Și lumea in nevoi, dar care se distreaza agresiv, lumpenul cu explozie imprevizibila este un alt fenomen despre care merita poate sa vorbim.Incercați sa va reprezentați Romania ca un sendviș de pacanele și afaceri…

- “Senzație” a TikToK-ului, premiat cu un numar record de 14 discuri de platina, artist și antreprenor, Jason Derulo s-a impus inca din anii 2000 ca o “forța” globala a peisajului pop internațional. A dat lovitura in muzica la numai 20 de ani, iar de atunci a vandut 250 de milioane de single-uri in intreaga…

- ”Toata Romania și Moldova vorbește ca Andreea Bostanica a luat 4 la BAC. Dar am venit aici sa va spun ca imi pare foarte rau sa va dezamagesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu chiar am luat BAC-ul. Pe mine chiar nu ma afecteaza ca am luat 7 la romana. Gandindu-ma ca daca nu l-aș fi dat, […] Articolul Aroganța…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a revenit in funcție și a ieșit pe strazile din sector. El s-a dus in zona Piața Rahova pentru a o cauta pe tanti Maria, femeia care i-a trimis zarzavaturi in timp ce era la pușcarie. Clipurile video cu Piedone au devenit virale pe rețelele de socializare,…