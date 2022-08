Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Armand Gosu, expert in spațiul ex-sovietic, a declarat, intr-o interviu transmis duminica de Prima TV, ca sfarsitul presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, ar putea veni intr-un an, un an si jumatate cel mult, apreciind ca scoaterea acestuia din scena va fi o combinatie intre serviciile…

- Rusia nu a luat inca masuri serioase in timpul „operațiunii speciale” din Ucraina și nu refuza negocierile de pace, a declarat președintele rus Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Medvedev, santaj nuclear versus sanctiuni penale. Fostul presedinte al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, s-a referit miercuri la recurgerea la arme nucleare, excluzand de asemenea in avans eventualitatea ca justitia internationala sa decida sanctiuni impotriva Moscovei, intr-un moment in care Curtea…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, susține ca „pana in acest moment, in linii generale Rusia inca nimic serios nu a inceput in Ucraina” și ca se merge spre faptul ca Occidentul „vrea sa lupte pana la ultimul ucrainean” impotriva Moscovei. Declarațiile au fost facute astazi, in cadrul intrevederii…

- Acum mingea se afla pe terenul Statelor Unite și al aliaților sai din NATO. Imaginați-va de neimaginat ca Ucraina ar trebui sa lase o parte din teritoriul confiscat dupa 24 februarie sub controlul Federației Ruse. Dupa ce SUA și NATO și-au anunțat sprijinul deplin pentru Ucraina, [aceasta cedare] va…

- Ocupanții ruși din regiunea Herson au anunțat ca toți copiii ucraineni nascuți dupa izbucnirea invaziei, in data de 24 februarie, in regiunea Herson, vor primi automat cetațenie rusa. „Copiii nascuți dupa 24 februarie in regiunea Herson vor primi automat cetațenia Federației Ruse”, a declarat Kirill…

- Republica Moldova nu se poate apara in cazul unui conflict militar – o recunoaște insuși ministrul Apararii de la Chișinau, Anatolie Nosatii. Acesta a spus intr-un interviu ca echipamentul militar pe care il are in dotare Republica Moldova, provine inca din perioada Uniunii Sovietice și pot fi folosite…