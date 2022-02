Potrivit uni recent studiu japonez, fibrele solubile ar diminua riscul de demența. Se pare ca alimentația are un rol fundamental in apariția bolii Alzheimer. Potrivit unui nou studiu, un regim alimentar bogat in fibre ar permite menținerea sanatații creierului. Aceste concluzii au fost publicate la inceputul lunii februarie in revista Nutritional Neuroscience. Demența este o boala devastatoare, care presupune o ingrijire medicala de lunga durata. Noi am fost interesați de unele studii recente care sugereaza ca fibrele alimentare ar putea juca un rol preventiv. Noi am cercetat folosind datele de…