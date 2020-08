Stiri pe aceeasi tema

- „M-am gandit sa va arat ce face COVID-19 cu parul vostru. Va rog sa luati acest lucru in serios", a spus Alyssa Milano, pe Twitter. Desi nu este un simptom trecut pe lista oficiala a atoritatilor, actrita nu este singura persoana care a raportat caderea parului in urma infectarii cu coronavirus.…

- Adina Buzatu a anunțat ca și-a facut testul pentru COVID-19, dupa ce in urma cu 16 zile a participat la o petrecere in aer liber, pe litoral. Aceasta a filmatul totul pentru a-și liniști apropiații și fanii. Adina Buzatu a fost una dintre vedetele care au participat in urma cu doua saptamani la inaugurarea…

- Tenismanul german Alexander Zverev a declarat miercuri ca a renuntat sa joace la turneul demonstrativ de la Berlin, care va avea loc intre 13 si 19 iulie, si a adaugat ca a fost supus unui al treilea test pentru depistarea Covid-19, rezultatul fiind negativ, scrie AFP. "Planuisem luna…

- Nick Cordero a murit dupa 95 de zile petrecute in spital. S-a luptat timp de 3 luni pentru viața sa, dar complicațiile aparute in urma infectarii cu COVID-19 i-au fost fatale. Starul Brodway s-a stins din viața ieri, pe patul unui spital din Los Angeles. Tragica sa trecere in neființa a fost anunțata…

- ​Grigor Dimitrov, locul 19 ATP, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unui anunț facut de acesta pe Instagram. Bulgarul a facut testul dupa ce s-a simțit rau în timpul meciului cu Borna Coric (la Adria Tour, competiție disputata în Croația)."Vreau sa le transmit…