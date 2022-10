Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentului de aniversare a 60 de ani de la inceperea constructiei Combinatului de Ingrasaminte Chimice Azomures, organizat, joi seara, la Teatrul National Targu Mures, fostul director general al companiei, Harri Kiiski, a declarat ca este "ironic" ca dupa 60 de ani, din cauza crizei…

- Prima editie a Forumului International al Sustenabilitatii reuneste la Iasi peste 150 reprezentanti din 10 tari, care discuta, timp de doua zile, despre ‘Dezvoltarea relatiilor economice multilaterale in Europa de Sud-Est si regiunea Dunarii in contextul dezvoltarii durabile’. Cu acest prilej, coordonatorul…

- Buncarul Apocalipsei este locul in care Romania duce semințele de legume! Este vorba despre un loc aflat la jumatatea distanței dintre Norvegia și Polul Nord, care ar putea salva omenirea de la sfarșitul lumii! Acestui loc i se mai spune și „seiful Apocalipsei”. Seiful global din Svalbard este amplasat…

- Un depozit construit pe o insula din Arctica pentru a conserva semintele culturilor agricole din lumea intreaga in fata riscurilor de razboi, boli si alte evenimente catastrofale a primit noi cantitati de seminte, inclusiv pentru prima data din Irak si din Uruguay, a anuntat Ministerul pentru Agricultura…

- Centura Craiova Sud II, varianta de legatura intre DN 56 Craiova – Calafat, DN 55 Craiova – Bechet și DN 6 Alexandria – Caracal – Craiova, pare un proiect esuat, la cum se deruleaza lucrarile in prezent. La cinci luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si aproape patru luni de la demararea…

- ”Pentru a plati facturile energiei, nu vad alte solutii decat amanarea investitiilor”, a spus Aldo Bisio, in cadrul unui eveniment din industrie. Europa este in urma Statelor Unite si Asiei in ceea ce priveste lansarea retelelor mobile de generatia a cincea. Bisio a avertizat ca preturile mai mari ale…

- ”Cea mai extinsa retea de consultanti in fuziuni si achizitii – IMAP, plasata in top 10 mondial dupa valoarea anuala a tranzactiilor pe middle-market, a intrat pe piata romaneasca printr-un parteneriat exclusiv cu firma de consultanta BICF. Acest parteneriat va permite firmelor din Romania sa aiba acces…

- Industria de armament este printre cele mai profitabile domenii. In mod paradoxal, civilizația moderna pledeaza pentru o viața traita in pace. Realitatea insa contrazice teoria. Lumea este sfașiata de conflicte care iau amploare in multe regiuni ale globului și care provoaca turbulențe pe mai multe…