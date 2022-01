Alvaro Soler face echipa cu David Bisbal pentru piesa A CONTRACORRIENTE

Stiri pe aceeasi tema

- De cand nu mai este primar, Nicolae Robu are timp si pentru muzica. Acesta a inceput anul cu prezentarea noii sale compozitii, pentru care a incropit si un videoclip de amatori. "Liber de responsabilitati publice pentru prima oara in ultimii 32 de ani, am avut in 2021 o cu totul altfel de viata decat…

- Gina Pistol și Smiley prefera sa-și traiasca povestea de dragoste cat mai discret și posteaza destul de rar fotografii cu ei in ipostaze tandre. Artistul a facut un anunț important pentru fanii sai, iar vestea i-a bucurat enorm. De cațiva ani, Gina Pistol și Smiley formeaza un cuplu. La inceput nimeni…

- Raluka, una dintre cele mai puternice voci feminine din Romania, cu un timbru vocal inconfundabil, jurat la show-ul muzical „Superstar”, lanseaza piesa “Acum”, impreuna cu HaHaHa Production. Este vorba despre o piesa de dragoste sub forma unui ultimatum, acum ori niciodata. „Acum ” este o piesa de…

- Doliu in lumea muzicii! Rapperul Țeasta, pe numele real, Andrei Ionescu, a incetat din viața astazi. Toți cei care l-au cunoscut, inclusiv Adda, care a facut o melodie celebra cu el, au ramas șocați la aflarea acestei vești cutremuratoare. Nimeni nu se aștepta ca tanarul de 35 de ani sa plece dintre…

- A fost implicat intr-o mulțime de scandaluri, este o personalitate celebra in lumina reflectoarelor, insa Dani Mocanu nu s-a afișat aproape niciodata cu cea care i-a dat viața. Celebrul manelist a facut pasul cel mare chiar pe TikTok, acolo unde a postat un videoclip cu el și cu mama sa, dedicandu-i…

- Golani revin in forța cu o noua piesa și cu un nou videoclip. Vorbim aici de piesa “Strazile” in colaborare cu Marko Glass și Bvcovia. Piesa este despre viața din cartiere și stilul de viața aferent. Artiștii canta despre iubirea pe care o au pentru apropiați și motivația de a evolua, de a-și depași…

- Andra Sun este artista la Sonus Records, iar la 18 ani deja lanseaza a treia piesa din cariera. Dupa succesul cu piesele ,,Lacrimi” și ,,Nu mai ești”, Andra revine cu piesa ,,Your Lips” compusa chiar de ea. Noul single are un sound energic și vibrant care nu poate decat sa ne ofere atmosfera ideala…

- Chiar daca a divorțat de Raluca Pascu, Pepe este un tatal model pentru fiicele sale. Artistul iși dedica mare parte a timpului pentru educația fetelor lui, Rosa și Maria.Pepe și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai importante persoane din viața lui, fetele sale. Rosa și Maria au ramas in custodia…