Alunițele care ne dau de gândit Cele mai multe dintre alunițe sunt inofensive, insa daca acestea iși schimba culoarea, forma sau marimea, este vitala o vizita la dermatolog, potrivit medicover.ro Alunitele sau nevii pigmentari sunt leziuni cutanate. Exista un determinism genetic pentru apariția lor, deci este inscris in gene ca vor aparea la un moment dat. Nu exista, practic, persoana fara alunițe. Cei mai mulți oameni au intre 1 și 40 de alunițe. Cele mai multe sunt leziuni bune, dar pot fi și alunițe rele. Și doar medicul este cel care apreciaza alunița buna fața de cea rea. Alunitele bune au o structura simetrica de obicei,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

