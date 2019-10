Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare din Camerun au cautat cu febrilitate eventuali supravietuitori sub daramaturile unor case prabusite in urma unei alunecari de teren, ce a fost provocata de ploi torentiale, care au facut cel putin 22 de victime, potrivit unor informatii si imagini transmise de postul national…

- Bilantul in urma unei alunecari de teren produse in statul regional Popoarele, Nationalitatile si Natiunile Sudice din Etiopia a ajuns la 18 decese, a informat luni televiziunea publica EBS, citata de agentia Xinhua. ''Trupurile a 18 persoane au fost scoase pana acum la suprafata dupa alunecarea…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata, potrivit mass-mediei japoneze, in urma trecerii devastatoare a taifunului Hagibis, in timp ce 110.000 de membri ai echipelor de salvare se pregateau duminica sa ajute oamenii blocati in urma inundatiilor, relateaza AFP. Locuinte inundate, alunecari…

- Bilantul unei alunecari de teren provocate in Myanmar de ploile musonice a ajuns la cel putin 51 de morti, au anuntat duminica echipele de salvare care isi continua cautarile, transmite AFP, potrivit Agerpres. Imagini aeriene filmate de AFP arata cum o portiune dintr-un deal s-a transformat intr-o…

- Bilantul unei alunecari de teren provocate in Myanmar de ploile musonice a ajuns la cel putin 51 de morti, au anuntat duminica echipele de salvare care isi continua cautarile, transmite AFP.

- Optsprezece persoane au murit si alte 14 au disparut in urma unei alunecari de teren cauzata de taifunul Lekima, in estul Chinei, conform unui nou bilant, a anuntat, sambata, televiziunea nationala, informeaza AFP.

- O alunecare de teren provocata de ploile musonice a determinat moartea a cel putin 22 de persoane si zeci de raniti intr-o localitate din estul Myanmar, in timp ce zeci de localnici sunt dati disparuti, potrivit unui nou bilant publicat sambata si citat de EFE. Imagini aeriene filmate de AFP arata cum…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 13 au fost date disparute dupa ce Taifunul Wipha a lovit coasta nordica a Vietnamului, au informat luni autoritatile, citate de DPA. Cea mai afectata provincie a fost Thanh Hoa, unde trei persoane si-au pierdut viata si 12 sunt date disparute,…