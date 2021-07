Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit si altele sunt date disparute in Germania in urma unei grave alunecari de teren, produsa dupa intemperii violente care au maturat vineri dimineata case dintr-o localitate situata nu departe de Koln, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Masiva alunecare de teren produsa sambata in orasul de coasta Atami, din centrul Japoniei, a provocat moartea a sapte persoane, in timp ce alte 27 de persoane sunt inca date disparute, potrivit unui nou bilant provizoriu publicat marti de autoritatile locale, relateaza AFP. Numarul persoanelor…

- O alunecare de teren masiva a fost semnalata, joi dupa-amiaza, pe raza satului Basca Rozilei, oraș Nehoiu. Sunt afectate, conform primelor evaluari, intre zece și 30 de hectare de padure și pașune. Nu sunt case in zona. Conform unei informari a Prefecturii Județului Buzau, nu sunt pagube materiale sau…

- O alunecare de teren poate pune in pericol 3 locuințe din satul Livadea, comuna prahoveana Varbilau. Din primele informații, se pare ca se manifesta pe o falie de aproximativ 5 ha. Cele mai apropiate locuințe se afla la aproximativ 100 m. In cele 3 locuințe stau 4 adulti care preventiv au plecat…