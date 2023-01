O alunecare de teren s-a produs sambata la Targu Jiu. Aluncarea de teren s-a produs , in urma precipitațiilor din ultima perioada. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgența pentru evaluarea situației.„Echipe ale Primariei Municipiului Targu Jiu și Poliției Locale au intervenit sambata in zona Preajba, acolo unde a avut loc o alunecare de teren. Zona a fost asigurata, iar maine la ora 12.00, chiar daca este duminica, am convocat o ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența pentru a evalua situația și vom cere fondurile necesare de…