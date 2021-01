Stiri pe aceeasi tema

- Dupa alunecarea te teren, care s-a produs in urma cu trei zile in Norvegia, astazi a fost descoperit cel de-al doilea cadavru. Incidentul s-a produs la nord-est de Oslo, in localitatea Ask, scrie AFP. "Vedem...

- Autoritatile norvegiene au anuntat vineri ca au gasit o persoana moarta la doua zile dupa o alunecare de teren intr-o localitate la nord de Oslo si continuarea operatiunilor de salvare pentru a gasi noua disparuti, noteaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Zece persoane au fost ranite, dintre care una grav, si 21 raman date disparute dupa ce o alunecare de teren produsa in sudul Norvegiei a avariat peste 12 cladiri in primele orele ale zilei de miercuri, a informat politia locala, potrivit Reuters. Alunecarea de teren s-a produs intr-o zona rezidentiala…

