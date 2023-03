Stiri pe aceeasi tema

O alunecare de teren s-a produs pe DN 10, in zona localitatii Magura, judetul Buzau, drumarii recomandand soferilor prudenta in zona.

- O alunecare de teren s-a produs pe DN 10, in zona localitatii Magura, judetul Buzau, drumarii recomandand soferilor prudenta in zona. DRDP Buzau ia in calcul restrictionarea traficului. ”Pe DN 10, pozitia kilometrica 26+400, pe partea dreapta a drumului, sensul de mers Buzau-Brasov, in localitatea Magura,…

- O alunecare de teren s-a produs pe marginea drumului national 7, in zona localitatii Milcoiu din judetul Valcea. Traficul rutier pe o banda a drumului a fost restrictionat pe o lungime de 50 de metri, in acea zona. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- DN 23B din judetul Vrancea ramane inchis circulatiei rutiere, marți la pranz, din cauza viscolului. De asemenea, sunt restrictii pe Valea Oltului și pe DN1 E60, sensul de mers Brașov - Ploiești.

- Din cauza vremii, mai multe drumuri sunt inchise, pe altele sunt restrictii, iar oamenii sunt sfatuiti sa evite deplasarile in zonele cu coduri meteo. De la Centrul Infotrafic, transmite comisarul sef de politie Ramona Tudor: Ramona Tudor: Este inchisa circulatia pe mai multe tronsoane de drumuri, respectiv…

- CNAIR face apel catre soferi sa nu mai circule pe drumurile unde este necesara interventia utilajelor de deszapezire, precizand ca, din cauza masinilor blocate pe carosabil in anumite sectoare, nu se poate interveni. ”Facem apel la toti conducatorii auto sa nu mai circule pe DN2 (E85) pana cand utilajele…

- Drumul care duce catre manastirea Frasinei a fost grav avariat, carosabilul fiind practic rupt pe jumatatea drumului, pe o lungime de cateva zeci de metri. „S-au montat indicatoarele pentru interzicerea depasirii de tonaj si drumul a fost redat circulatiei pe ambele sensuri. Se va incarca, in continuare,…

- Drumul Județean 762, intre Avram Iancu și Vidra, a fost blocat, miercuri, in jurul amiezii, in urma unei alunecari de teren, pe fondul avertizarilor de precipitații emise de catre ANM pentru județul nostru. Dupa 20 de minute, un sens de mers a fost deblocat iar in zona au fost chemați lucratori de la…