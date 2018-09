Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit intr o noua alunecare de teren care a spulberat joi dimineata zeci de case in centrul Filipine, al caror sol a devenit fragil in urma ploilor provocate de taifunul Mangkhut, potrivit AGERPRES. Aceasta noua catastrofa naturala intervine dupa trecerea taifunului Mangkhut,…

- Cel putin trei persoane au murit intr-o noua alunecare de teren care a spulberat joi dimineata zeci de case in centrul Filipine, al caror sol a devenit fragil in urma ploilor provocate de taifunul Mangkhut, relateaza AFP. Aceasta noua catastrofa naturala intervine dupa trecerea taifunului Mangkhut,…

- Se crede ca aproape 100 de oameni au murit dupa o alunecare de teren cauzata de taifunul Mangkhut, intr-un mic oras minier din Filipine. Numeroase locuinte si o capela in care oamenii se adaposteau au fost ingropate sub pamant.

- Cel putin 65 de persoane au decedat in Filipine, iar alte patru si-au pierdut viata in China, din cauza taifunului Mangkhut, a carui intensitate a scazut luni pana la nivelul unei furtuni tropicale, informeaza The Associated Press si BBC News.

- Cel mai puternica furtuna din acest an, taifunul Mangkhut si-a continuat drumul in Asia de Sud-Est, ajungand duminica dupa-amiaza in China, unde doua persoane au murit, dupa ce a lovit Hong Kong-ul si a ucis zeci de persoane in Filipine, numarul acestora fiind de cel putin 54, transmite CNN.

- Cel puțin 49 de oamei și-au pierdut viața, dupa ce statul Filipine a fost lovit de taifunul Mangkhut! Imaginile surprinse atat in timpul calamitații naturale, cat și dupa ce aceasta a luat sfarșit sunt cutremuratoare. Temuta furtuna a ajuns in China, iar autoritațile din Hong Kong au declarat starea…

- Cel putin 27 de oameni au murit din cauza uraganului Mangkhut, care s-a napustit asupra statului asiatic Filipine. Printre victime este si o familie cu un copil de doi ani, care a refuzat sa fie evacuata. Aproape 90 de mii de oameni au fost dusi in adaposturi special amenajate.

- Bilantul puternicului seism produs saptamana trecuta in insula Hokkaido din nordul Japoniei a crescut la 44 de decese, au anuntat luni autoritatile guvernamentale. Nu exista persoane date disparute, potrivit AFP.