Alunar – lucruri interesante și mai puțin știute despre această pasăre Alunar este o pasare de talie mica, cunoscut și drept nucșoara sau gaița de munte ori gaița alpina și face parte din familia corvidelor, cea in care sunt incluse ciorile și corbii. Descopera lucruri interesante despre alunar:Ce este și cum arata un alunarPasarea alunar, specie a carei denumire este Nucifraga caryocatactes, mai este numita și nucar, nucșoara, gaița de munte, gaița alpina și este o pasare de munte, obișnuita in Carpați, din familia corvidelor, de marimea unei gaițe, care se hranește cu alune, ghinda, semințe de brad și cu insecte.Pasarea alunar este o corvida de talie medie, cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

