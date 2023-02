Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Comunitații Evreiești din Targu Mureș, Vasile Dub, și actorul Rudi Moca, reprezentant al comunitații rome, au participat vineri, 27 ianuarie 2023, la masa rotunda cu tema "Taceri care dor". Evenimentul a fost organizat de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST)…

- Cu ocazia Zilelor Colegiului Național „Unirea" din Targu Mureș, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a organizat workshop-ul "My EU Future-EU4Youth Opportunities", prilej cu care elevii au aflat care sunt oportunitațile de studiu, formare, voluntariat…

- Ziua de 24 ianuarie a devenit o sarbatoare aparte pentru comunitatea Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, cu prilejul implinirii a doi ani de la inaugurarea Muzeului Universitații aflat in incinta Cetații Medievale. "Un proiect de suflet,…

- Colegiul Național "Unirea" din Targu Mureș in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș organizeaza vineri o simulare de admitere la Disciplina Biologie. La acest concurs sunt invitați sa participe…

- Centrul de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș a gazduit joi, 8 decembrie, tradiționala Gala Festiva UMFST, eveniment organizat de Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, cu prilejul Zilelor UMFST 2022. Gala Festiva UMFST a marcat incheierea…

- Benedek Bianka, studenta in anul IV la Universitatea de Medicina și Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș a caștigat locul 1 la International Medical Students Congress of Bucharest, eveniment cu reputație internaționala care a avut loc recent, in perioada 23-27…

- Sala festiva a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost inaugurata astazi, in cadrul Zilelor UMFST, dupa ce a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și restaurare. In timpul lucrarilor de renovare a cladirii centrale a Universitații…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza masa rotunda cu tema „Direcții strategice pentru sistemul de sanatate din Romania, pana in 2030", al carei invitat este prof. dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sanatații. Evenimentul va avea loc…