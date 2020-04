Alți trei suceveni au pierdut lupta cu covidul Alți trei suceveni au pierdut lupta cu covidul. Este vorba de o femeie și doi barbați cu varste cuprinse intre 57 și 77 de ani toți internați la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Deces 311 Barbat, 41 an din județul Gorj. Persoana intoarsa din Anglia in data de 05.04.2020. […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 4 decese provocate de coronavirus, printre care si un barbat de 41 de ani care s-a intors in urma cu o saptamana din Anglia. Bilantul a ajuns la 314. Deces 311 Barbat, 41 ani din judetul Gorj. Persoana intoarsa din Anglia in data de 05.04.2020. Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu-…

- Patru noi decese provocate de coronavirus au fost inregistrate duminica, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, bilantul mortilor a ajuns la 314.Deces 311Barbat, 41 an din judetul Gorj. Persoana intoarsa din Anglia in data de 05.04.2020. Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca patru decese cauzate de coronavirus in Romania. Pe lista este si un barbat de 41 de ani din Gorj, fara alte boli, insa care era obez. Bilantul total in tara noastra ajunge la 314 morti.Deces 311 Barbat, 41 an din județul Gorj. Persoana intoarsa…

- Inca patru suceveni au murit din cauza coronavirusului. Este vorba de trei barbați și o femeie cu varste intre 50 și 83 de ani. Doi dintre suceveni au decedat acasa iar ceilalți doi la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. De menționat ca unuia dintre cei trei barbați i-au…

- Echipa de specialisti condusa de secretarul de stat din Ministerul Sanatatii si colonelul medic Daniel Derioiu, managerul spitalului, a facut o prima evaluare a situatiei de la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Suceava.

- Doi suceveni au incercat astazi sa amplaseze la poarta de intrare in Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava un banner cu mesajul ”Celor care lupta in continuare le oferim, in locul decorației retrase, inima sucevenilor” insa nu au fost lasați de jandarmi. ”Am incercat sa pun un…

- O persoana a ajuns, duminica, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, dupa ce in locuinta in care locuia s-a produs o explozie, neurmata de incendiu, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres. Sursa citata a precizat ca explozia s-a produs intr-o garsoniera…

- Persoana care a infectat 50 de cadre medicale de la Spitalul Județean din Suceava a fost ”puternic transmițatoare”, potrivit directorului Institului de Boli Infecțioase Matei Balș, prof. Adrian Streinu-Cercel.