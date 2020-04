Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Mircea Abrudean a anunțat, astazi, numarul persoanelor infectate cu COVID-19 din județul Cluj: 171. Astazi, 25 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 188 persoane in carantina, 227 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 171 persoane depistate pozitiv cu…

- Un numar de 31 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, atat personal medical cat si administrativ, au fost diagnosticati cu COVID-19, numarul acestora fiind in crestere fata de saptamana trecuta, cand se inregistrau 24 de cazuri confirmate, potrivit managerului…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca 33 de angajati si 497 de detinuti ar fi intrat in contact cu politistul de la Penitenciarul Bucuresti-Jilava confirmat cu COVID-19."Verificarile derulate la nivelul unitatii, pe linia identificarii posibililor contacti ai politistului de penitenciare…

- Prefectul Mircea Abrudean a anunțat, in urma cu cateva clipe, situația epidemiologica la nivelul județului Cluj. Astazi, 19 aprilie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: -253 persoane in carantina -654 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, –144 persoane depistate pozitiv…

- Sectorul turismului, un sector cheie pentru economia Greciei, risca sa se confrunte cu pierderi catastrofale din cauza pandemiei de Covid-19, a avertizat luni Federatia hotelierilor greci, transmite DPA.Potrivit rezultatelor unui sondaj derulat la inceputul acestei luni, 65% dintre hotelierii…

- Cartierul Unirii din Targu Mures a intrat in ancheta epidemiologica, dupa ce un barbat care nu se afla in evidente a decedat, marți, in urma infectiei cu coronavirus, iar in zona a mai fost confirmat un alt caz de infectare cu COVID-19. Institutia Prefectului - Judetul Mures a precizat ca in cazul barbatului…

- Ministerul de Interne al Republicii Moldova anunta ca zilnic peste 9 mii de angajati sunt implicati in prevenirea raspandirii virusului. Pana la ora actuala au fost inregistrate noua persoane din cadrul subdiviziunilor MAI care au fost infectate cu COVID-19. Alti 154 de politisti se afla in autoizolare.

- „Judeteanul” pregatit pentru coronavirus. La Pavilionul de pe Calea Bucuresti a fost creat „Sectorul COVID” Cum s-a pregatit „Judeteanul” pentru coronavirus. La Pavilionul de pe Calea Bucuresti a fost creat „Sectorul COVID” Avand in vedere ca toate cazurile urgente ajung la Spitalul…