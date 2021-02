Alți trei elevi și un profesor au fost testați pozitiv cu coronavirus Trei elevi și un profesor din Sectorul 4 al Capitalei au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre un elev din clasa a IV-a de la Școala Gimnaziala nr. 190 , cel de-al doilea este clasa I la Școala Gimnaziala nr. 113, iar al treilea e elev in clasa a III-a la Școala Gimnaziala nr. 79. Profesorul depistat preda la Școala Gimnaziala nr.129, potrivit B1 . „La apariția unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o grupa de invațamant preșcolar sau clasa de invațamant primar, cursurile se suspenda pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nicio saptamana de la redeschiderea scolilor, in Sectorul 4 au fost inregistrate trei cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul elevilor din urmatoarele unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala nr. 190 - un elev care invata in clasa a IV-a Scoala Gimnaziala nr. 113 - un elev care invata in clasa…

- ”La nicio saptamana de la redeschiderea școlilor, in Sectorul 4 au fost inregistrate trei cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul elevilor din urmatoarele unitați de invațamant:Școala Gimnaziala nr. 190 – un elev care invața in clasa a IV-aȘcoala Gimnaziala nr. 113 – un elev care invața in clasa…

- Primul caz de infectare cu Covid-19 al unui elev, dupa inceperea școlii in 8 februarie, a fost inregistrat intr-o unitate de invațamant din Capitala. Este vorba despre un elev de la Scoala “Sfantul Andrei” din Sectorul 6, care a fost confirmat cu noul coronavirus. Bucureștiul se afla in scenariul galben,…

- UPDATE Si in trei școli din Sectorul 4 al Capitalei se suspenda cursurile, dupa ce un profesor și trei elevi au fost testați pozitiv pentru noul coronavirus, au anunțat reprezentanții Primariei Sectorului 4. Este vorba de un elevi din clas a IV-1 de Școala Gimnaziala nr. 190, un elev din clasa I de…

- La nicio saptamana de la redeschiderea școlilor, in Sectorul 4 din București au fost inregistrate trei cazuri de imbolnavire cu COVID-19 in randul elevilor. Cei trei elevi sunt din urmatoarele unitați de invațamant: Școala Gimnaziala nr. 190 – un elev care invața in clasa a IV-aȘcoala Gimnaziala nr.…

- O eleva a unei scoli din Bucuresti, infectata cu coronavirus. Este primul caz dupa reluarea cursurilor O fetita care invața la Școala Gimnaziala „Sfantul Andrei” din Sectorul 6 al Capitalei, este primul elev infectat cu coronavirus dupa reluarea cursurilor. Cursurile s-au reluat in mod fizic luni, in…

- Un elev de la Școala Sfantul Andrei din Sectorul 6 al Capitalei a fost testat pozitiv cu coronavirus, acesta fiind primul caz de elev bolnav cu Covid-19 dupa redeschiderea școlilor, potrivit Digi 24. Informația a fost confirmata, pentru HotNews, de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, care a precizat…

- Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a propus o serie de masuri pentru ca de luni școala sa inceapa in condiții de siguranța, prin evitarea aglomerarilor de persoane in unitațile de invațamant. Astfel, pe langa masurile de fluidizare a traficului din municipiul Pitești, cu precadere la intrarea…