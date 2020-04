Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul deceselor pacienților infectați cu COVID 19 a ajuns la 628 dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, alte noua cazuri. Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția chirurgie a Spitalului Municipal Onești, cu pancreatita, transferata in…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 9 decese provocate de coronavirus. Deces 499 Femeie, 78 ani din București. Data internarii: 04.04.2020 – Spital Militar Central București – ATI. Data...

- Un numar de 11 noi decese cauzate de COVID-19 au fost raportate, duminica, in Romania, iar bilanțul oficial urca la 445 de morți, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Deces 435 Femeie, 58 ani din...

- Alte 11 noi decese cauzate de COVID-19 au fost raportate, astazi, in Romania, iar bilanțul oficial urca la 445 de morți, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Deces 435 Femeie, 58 ani din județul Ialomița Internata in Spitalul Județean de Urgența Slobozia in data de 10.04.2020. Rezultat pozitiv pe…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța, vineri, 11 noi decese din cauza COVID-19, iar bilanțul oficial urca la 411 morți in Romania. Victimele au intre 46 și 94 de ani, iar una dintre ele nu avea nicio boala cronica. A murit un barbat de 77 ani din județul Vrancea care era internat in Spitalul…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca inca cinci persoane infectate cu noul coronavirus au decedat. Deces 358: Femeie, 66 ani din județul Ialomița. Data internarii: 22.03.2020 direct pe Sectia de...

- Inca trei persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul total al celor decedati pana in prezent din aceasta cauza ajungand la 72, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre doua femei – una de 60 de ani din Ialomita si alta de 53 de ani din judetul Hunedoara…

- UPDATE 20:10 – Inca patru pentru decese au fost inregistrate in Romania din cauza infectarii cu noul coronavirus. Varstele celor decedati cuprinse intre 45 si 70 de ani. Inca un pacient infectat cu noul tip de coronavirus – o femeie de 76 de ani – a murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand…