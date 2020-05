Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, luni seara, trei noi decese inregistrate la pacienți cu COVID-19. Este vorba de pacienți cu varste cuprinse intre 79 și 83 de ani, care mai sufereau și de alte boli. Bi...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri dimineața, 8 mai, trei noi decese cauzate de noul coronavirus. Numarul total al persoanelor care și-au pierdut viața pe teritoriul Romaniei a ajuns astfel la 891.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni dupa-amiaza alte noua decese inregistrate pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre persoane in varsta, cu comorbidați. Trei dintre ultimele victime raportate sunt din Galați.

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat noi decese provocate de COVID-19, in Romania. Bilanțul la nivel național a ajuns la 270 de morți. Deces 266 Barbat, 42 de ani din județul Constanța. Data inte...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri dimineața, 10 aprilie, noul bilanț al deceselor cauzate de noul coronavirus. 257 de persoane au murit pana in aceste momente, dupa ce au fost infectate.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri seara, alte cinci decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Bilanțul morților in Romania ajunge la 220. Deces 216 Barbat, 35 de ani din...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni dimineața, 6 aprilie, noul bilanț al morților: 156. Ultimele cinci decese au fost raportate in spitale din Constanța, Satu Mare, Hunedoara, Turda și Oradea.

- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.De la inceputul epidemiei de Covid-19 si pana duminica, opt cetateni romani aflati…