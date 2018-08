Stiri pe aceeasi tema

- La o zi de cand o cisterna a explodat pe o autostrada aflata in proximitatea aeroportului din Bologna, accident in urma caruia mai multe zeci de persoane au avut de suferit, s-a aflat oficial ca printre raniti se numara si un roman rezident in Italia. Este vorba depre un barbat care lucreaza ca sofer…

- Soferul unui TIR oprit in coloana de autovehicule lovita de cisterna care a explodat luni in apropierea aeroportului din Bologna este cetatean roman rezident in Italia. El a reusit sa se salveze, parasind rapid cabina autocamionului pe care il conducea, astfel incat a suferit leziuni superficiale, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe îi avertizeaza pe cetațenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Italia ca, în urma exploziei de la Bologna, circulația pe autostrada A14 este întrerupta

- Autoritatile italiene nu au notificat oficiul consular cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de accidentul urmat de explozia unui camion pe o autostrada din Italia, in propierea Aeroportului din Bologna, iar la nivelul oficiului consular nu s-au inregistrat solicitari…

- Consulatul General al Romaniei la Bologna urmareste indeaproape evenimentele legate de explozia produsa luni in apropierea aeroportului din localitatea italiana, iar in prezent nu exista solicitari de asistenta din partea unor cetateni romani, se arata intr-un raspuns al Ministerului Afacerilor Externe…

- O explozie uriasa s-a produs in apropierea aeroportului din Bologna, in Italia. Din primele informatii, un camion ar fi sarit in aer. Momentul deflagratiei a fost surprins de mai multi martori aflati in zona. (Andreea Drilea/FOTO https://twitter.com/FTorre7)

- O puternica explozie s-a produs intr-un rezervor chimic din apropierea aeroportului din Cairo, in estul capitalei egiptene, facand 12 raniti, a anuntat joi seara purtatorul de cuvant al armatei, Tamer el-Refai, citat de AFP și preluat de Agerpres. Explozia care a facut un zgomot puternic fusese…

