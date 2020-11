Procurorii DIICOT au retinut alti doi proxeneti in dosarul in care Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusanu, a fost arestat preventiv.



Potrivit DIICOT, cei doi inculpati au constituit, alaturi de alte persoane, o grupare infractionala in scopul comiterii unor infractiuni de trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism.



In perioada 2012 - 2017, prin inducere in eroare (promisiuni de casatorie) si profitand de starea de vadita vulnerabilitate a mai multor persoane vatamate, inculpatii le-au recrutat, transportat, adapostit in mai multe locatii de pe teritoriul Germaniei…