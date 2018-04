Alţi doi prahoveni au decedat din cauza pneumoniei! V. S. Doua persoane din județul Prahova au decedat, saptamana trecuta, ca urmare a imbolnavirii de pneumonie, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Prahova, care nu au precizat, insa, daca este vorba despre bolnavi care sufereau și de alte afecțiuni. Aceeași sursa a menționat ca numarul pneumoniilor inregistrate oficial in perioada 2-8 aprilie in Prahova a ajuns la 540, din care 100 de persoane au avut nevoie de internare in spital. Deși morbiditatea a fost in scadere, infecțiile acute ale cailor respiratorii superioare au ramas totuși la un nivel ridicat,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

