Alti doi copii rapusi de rujeola In plina epidemie de rujeola, cifrele oficiale indica faptul ca pana pe 29 iunie, la nivelul tarii, sunt confirmate 14.388 de cazuri. Si, din pacate, doua noi decese, care duc bilantul negru la 59. Un copilas de un an si o luna, din judetul Covasna, dar si un altul de 2 ani si 10 luni, […] Alti doi copii rapusi de rujeola is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Un copil de un an si o luna din judetul Covasna si un altul in varsta de doi ani din judetul Constanta au murit din cauza rujeolei, numarul total de decese ridicandu-se la 59, anunta Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP), scrie Mediafax.Centrul National de Supraveghere si Control…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania a ajuns la 13.326, fiind inregistrate 54 de decese din cauza acestei boli, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile...

- Sectia de Boli Contagioase a Spitalului Judetean de Urgenta a devenit neincaptatoare din cauza numarului mare de imbolnaviri cu rujeola. Zeci de copii au fost internati, alaturi de parinti, fapt ce a condus la o criza de paturi pe saloanele sectiei. Medicii si personalul sanitar auxiliar fac fata cu…

- Au fost inregistrate primele cazuri de imbolnaviri cu rujeola, confirmate epidemiologic, in judetul Alba. Este vorba despre doi copii si un adult, membri ai aceleiasi familii, din Ocna Mures. Potrivit Directiei de Sanatate Publica Alba, este vorba despre primele cazuri de imbolnavire cu rujeola semnalate…

