Alți doi azeri au fost răniți în urma exploziei unei mine în Karabah Doi muncitori in construcție din Azerbaidjan au fost aruncați in aer de o mina in timpul lucrarilor de excavare din regiunea Khojaly din Nagorno-Karabah. Despre acest lucru a anunțat Sputnik Азербайджан cu referire la procuratura locala. Potrivit agenției, incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei de 21 iulie. Muncitorii au primit rani moderate și au fost spitalizați de urgența. Autoritațile l Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

