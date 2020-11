Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Frantei, campioana mondiala, a invins echipa Portugalia, campioana europeana, cu scorul de 1-0, sambata seara, in deplasare, in Liga Natiunilor la fotbal, succes care ii asigura calificarea la turneul final. Franta, care venea dupa un surprinzator esec pe Stade de France cu Finlanda (0-2),…

- Atacantul Cristiano Ronaldo, care din cauza unui test pozitiv la Covid-19 a ratat meciul cu Suedia din 14 octombrie, a fost convocat de Portugalia pentru meciurile din luna noiembrie, amicalul cu Andorra (11 noiembrie) si cele oficiale cu Franta (14 noiembrie) si Croatia (17 noiembrie) din Liga Natiunilor,…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Ronald Koeman, a spus ca-l va folosi pe francezul Antoine Griezmann pe postul unde considera ca ajuta cel mai bine echipa, nu neaparat pe cel de atacant, scrie Reuters. Dupa ce miercuri Franta a castigat cu 2-1 partida cu Croatia, din Liga Natiunilor, Griezmann…

- Continua meciurile din Liga Națiunilor, iar azi sunt 20 de partide. Primele vor incepe la ora 16:00, iar poate duelurile vor fi liveSCORE pe GSP.RO. Kazahstan – Albania și Irlanda – Țara Galilor vor fi primele partide ale zilei și vor incepe la 16:00. Anglia – Belgia va fi cel mai tare meci care incepe…

- Selectionata Germaniei a invins echipa Ucrainei cu scorul de 2-1, sambata seara, la Kiev, in Liga A a Ligii Natiunilor la fotbal. Nationalmannschaft a obtinut prima sa victorie in grupa, dupa doua egaluri, la cateva zile dupa ce Ucraina era surclasata de Franta cu 7-1 in meci amical. Ginter si Goretzka…

- Selectionata Romaniei a urcat trei locuri in clasamentul echipelor nationale stabilit de Federatia internationala de fotbal (FIFA), tricolorii ocupand in prezent de-a 34-a pozitie, dupa remiza de pe teren propriu cu Irlanda de Nord (1-1) si victoria obtinuta in deplasare in fata Austriei (3-2), luna…

- Islanda, viitoarea adversara a Romaniei in barajul pentru EURO 2020, a fost invinsa acasa de Anglia cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din Liga A a Ligii Natiunilor la fotbal. Selectionata Albionului a castigat greu, printr-un gol marcat din penalty de Raheem Sterling…

- Paul Pogba (27 de ani, mijlocaș central), starul lui Manchester United, a fost testat pozitiv la coronavirus. Pogba era convocat de selecționerul Didier Deschamps pentru meciurile naționalei Franței cu Suedia (5 septembrie) și Croația (8 septembrie) din Liga Națiunilor, insa fotbalistul a fost imediat…