Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Romania a ajuns la 2738 dupa ce in ultimele 24 de ore au fost raportate alte 278 de cazuri noi. Cele mai multe cazuri se inregistreaza in judetul Suceava, 701 ti Bucuresi, 505. Nu mai putin de 94 de oameni infectati cu noul virus si-au pierdut…

- Numarul deceselor de Coronavirus in Romania a ajuns la 37. Deces 35: Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul CPU Spital Țandarei. Fara boli asociate cunoscute. Deces 36 Barbat,…

- Deces 35 Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in data de 28.03.2020. Decedat in 26.03.2020 in izolatorul CPU Spital Țandarei. Fara boli asociate cunoscute. Deces 36 Barbat, 60 ani, jud Ialomița. Decedat in 25.03.2020 la domiciliu.…

- A fost inregistrat un nou caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus, fiind cazul numarul 18 la nivel național. Este vorba despre o femeie in varsta de 76 ani, din judetul Cluj, internata in data de 20.03.2020 in Spitalul Huedin. Pacienta a fost transferata in data de 22.03.2020 in…

- Romania a ajuns la peste 900 de persoane diagnosticate cu COVID-19. Timișoara are 53 de pacienți vindecați, iar in toata țara sunt opt pacienți in stare grava. 13 persoane au decedat deja, una la spital in Timișoara. Pana miercuri, 25 martie, in Romania au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…

- Noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania. Numarul total al persoanelor infectate a ajuns la 277. Numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la 308 in Romania, insa veștile sunt proaste, intrucat a crescut numarul persoanelor aflate in Terapie Intensiva. ”Pana astazi, 20 martie,…

- 217 cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Grupul de Comunicare Strategica anunțase inițial 222 de persoane infectate cu coronavirus pe teritoriul Romaniei, schimband ulterior bilanțul la 217 romani infectați. Dintre cei 217…

- Numarul persoanelor decedate din cauza infecției cu virusul din China a crescut la 426, potrivit ultimului raport oficial. De asemenea, alte peste 20.400 de persoane sunt infectate cu coronavirus.