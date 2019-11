Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Institutului de Medicina Legala din Timișoara au finalizat prima parte a autopsiilor in cazul celor decedați in blocul morții. Concluzia este: morți din cauze neprecizate. The post Primele rezultate in cazul autopsiei copiilor și femeii din blocul morții, neconcludente appeared first on…

- Locatarii blocului din Timișoara unde au murit 2 copii și o femeie nu se pot intoarce inca acasa, pentru ca inca se ventileaza locuințele. In ce privește masurile care urmeaza, reprezentanții ISU Timiș spun ca nu pot da informații legate „de o procedura pe care nu o pot explica”.Pompierii…

- Pompierii timișoreni acționeaza pentru inlaturarea efectelor otravii pusa in mai multe locații de firma care a facut dezinsecția in blocul de pe Miorița 8 din Timișoara. Salvatorii au terminat neutralizarea in blocul de pe strada Vaida Voievod numarul 1 și se vor muta pe strada Miorița la numarul patru.…

- Unicul acționar și totodata administrator al firmei care a facut deratizare in blocul de pe strada Miorița, din Timisoara, a fost reținut pentru 24 de ore. The post A fost reținut administratorul firmei care a facut deratizarea in blocul morții din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa ce vestea nenorocirii care i-a lovit pe locatarii unui bloc de pe strada Miorița din Timișoara s-a raspandit, primarul Nicolae Robu a postat pe Facebook un anunț referitor la cele intamplate. The post Reacția primarului Nicolae Robu dupa tragedia din blocul unde au murit doi copii și o femeie appeared…

- Primarul Nicolae Robu a vizitat in aceasta seara blocul de pe strada Miorița din Timișoara unde trei persoane au murit și alte zeci au fost intoxicate in urma unei deratizari efectuate necorespunzator. „Am purtat discuții cu colegii, e o tragedie ce s-a intamplat. Din pacate inca nu suntem siguri ca…

- Informații de ultima ora de la ISU Banat privind cei trei morți dintr-un bloc din Timișoara. ISU Banat a evacuat blocul si primele suspiciuni indica faptul ca cei trei ar fi murit din cauza contactului cu o substanța toxica."Am fost informați de catre UPU SMURD referitor la o situație aparuta…