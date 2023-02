Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 - 29 ianuarie, ofițerii Biroului migrație și azil au pus in executare opt decizii prin care a fost dispusa expulzarea strainilor descoperiți in situație de ilegalitate. In cadrul celor 3 misiuni au fost indepartați de pe teritoriul Republicii Moldova 5 straini originari din India și 3…

- Biroului migrație și azil anunța ca in perioada 23.01.2023-29.01.2023 ofițerii ofițerii instituției au pus in executare opt decizii prin care a fost dispusa expulzarea strainilor descoperiți in situație de ilegalitate.

- In perioada 9 - 15 ianuarie, ofițerii Biroului migrație și azil au pus in executare cinci decizii prin care a fost dispusa expulzarea strainilor descoperiți in situație de ilegalitate. In cadrul celor 3 misiuni au fost indepartați de pe teritoriul Republicii Moldova 3 straini originari din India și…

- In perioada 09.01.2023 - 15.01.2023, ofițerii Biroului Migrație și Azil au pus in executare cinci decizii prin care a fost dispusa expulzarea strainilor descoperiți in situații de ilegalitate.

- Pe 5 ianuarie curent, ofițerii Biroului migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne (BMA) au depistat in situație de ședere ilegala cinci cetațeni ai Indiei. Aceștia au ajuns in custodie publica, iar la ieșirea din țara, pe numele lor va fi instituita masura interzicerii intrarii in Republica…

- De la inceputul razboiului in Ucraina in țara noastra au intrat 625.575 cetațeni ucraineni. Potrivit informațiilor Ministerului Afacerilor Interne, actualmente, din aceștia au ramas in țara noastra 78.839 cetațeni ucraineni. In total, pe teritoriul Republicii Moldova sunt 84.697 cetațeni straini, dintre…

- In perioada 17-19 noiembrie 2022 la Arad, Romania, se desfașoara Forumul „Impulsionarea absorbției fondurilor europene de catre Republica Moldova – țara candidata la Uniunea Europeana”. La eveniment participa Eugen Cara, șeful Secției proiecte de asistența din cadrul Biroului politici de reintegrare,…

- Poliția de Frontiera informeaza ca, in perioada 31 octombrie - 6 noiembrie, polițiștii de frontiera au notificat 139 de evenimente cu documentarea a 147 de persoane, care au incalcat legislația frontaliera si migraționala a Republicii Moldova.