- Patru angajați ai Curții de Apel Alba Iulia au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus dupa ce, duminica, a fost depistat primul infectat. Acesta se prezentase la UPU cu simptome de viroza...

- Marți, 30.06.2020, intreg personalul Curții de Apel Alba Iulia aflat in activitate, 123 de persoane au fost testați pentru COVID-19 prin metoda ”pooling”. ”Rezultatele testarii comunicate astazi de reprezentanții D.S.P. Alba evidențiaza ca marea majoritate a personalului nu s-a infectat cu noul coronavirus,…

- Un nou scandal in Germania, intr-un bloc in care sunt și romani in carantina. Atacata cu pietre, poliția a folosit gaze lacrimogene. La 200 de kilometri distanța de abatorul unde 650 de angajați romani au fost depistați cu coronavirus, alți romani au fost in centrul unui nou scandal. Ei sunt printre…

- Circa 50 de srilankezi, angajati ai unei firme de confectii din Focsani, au fost depistati pozitiv la noul coronavirus, o parte dintre acestia fiind internati in spital sau carantinati intr-un centru special amenajat, in timp ce alti 22 urmeaza a fi consultati in vederea luarii masurilor corespunzatoare,…

- Doua cazuri de coronavirus au fost depistate la azilul e batrani „Rebeca” din localitatea clujeana Santioana, comuna Țaga. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba au transmis joi dimineața precizari referitoare la ancheta epidemiologica derulata la o unitate de panificație din Alba Iulia. Potrivit acestora, pana in prezent au fost depistați pozitiv administratorul societații și un numar de cinci angajați…

- Un numar de 10 angajați ai fabricii de mobilier Becker, din Gherla, au fost depistați pozitiv cu COVID-19.Anunțul a fost facut de catre companie pe pagina lor de Facebook. Astfel, potrivit Becker Romania, 10 persoane angajate la biroul TESA sunt in prezent spitalizate, dupa ce au fost testate, iar rezultatele…

- Spitalul Municipal Falticeni are 17 angajați confirmați astazi ca infectați cu noul coronavirus. Rezultatele la cele 284 de probe recoltate in urma cu o saptamana, raportate in ziua de 3 aprilie, arata ca cel puțin 17 cadre de la spitalul falticenean, dintre care 5 medici, sunt infectate cu ...