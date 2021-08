Alţi bani, altă distracţie! „Revoluţie“ la locurile de joacă din Craiova Primaria Craiova pregateste „revolutia“ in materie de locuri de joaca. Municipalitatea vrea sa incheie un acord cadru pe patru ani pentru achizitia mai multor echipamente destinate locurilor de joaca, la pachet cu montajul. Licitatia a fost postata, luni, in sistemul electronic de achizitii publice, iar ofertele sunt asteptate pana la data de 20 septembrie. Intentia primariei este de a inlocui echipamentele de joaca vechi, deteriorate cu „echipamente corespunzatoare din punct de vedere tehnic si calitativ, dar si completarea locurilor de joaca cu echipamente noi, in zonele unde acestea sunt insuficiente“. … Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

