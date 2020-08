Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de intervenție al Guvernului 7,792 milioane lei pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților infectați cu Covid-19 in timpul exercitarii atribuțiilor de serviciu. O decizie in acest sens a fost aprobata astazi in cadrul ședinței Guvernului.

- Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de intervenție al Guvernului 8,912 milioane lei pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților instituțiilor medico-sanitare publice care in timpul exercitarii atribuțiilor de serviciu s-au infectat cu COVID-19.

- Potrivit rapoartelor semestriale prezentate la CEC, PSRM a donat tocmai peste 1 milion de lei, iar PAS a donat numai 300.000 de lei, banii fiind virați in contul special care a fost deschis de Ministerul Finanțelor, transmite telegraph.md. Conform documentelor oficiale, PPDA, PDM, P. Șor și noul partid…

- Guvernatorul statului California, Gavin Newsom, a declarat joi stare de urgenta bugetara in cel mai populat stat american, din cauza cheltuielilor si crizei economice provocate de pandemia de Covid-19, transmite Reuters.

- Bursele europene au scazut miercuri de la maximul a doua saptamani, investitorii devenind prudenți, in urma creșterii numarului de cazuri de coronavirus la nivel global și temerilor legate de un al doilea val al pandemiei, potrivit Mediafax.Indicele pan-european STOXX 600 a scazut cu 1,5%,…

- Angajații Serviciului de Informatii si Securitate au donat voluntar salariul pentru o zi de munca in lupta cu pandemia provocata de COVID-19. Astfel, suma de 486 948,77 lei a fost transferata in contul bancar special deschis de catre Ministerul Finanțelor destinat masurilor de combatere a COVID-19 in…

- Parlamentul European a adoptat vineri o rezolutie privind revizuirea urmatorului buget al UE si planul de redresare economica dupa criza provocata de pandemie, solicitand un pachet solid, axat pe nevoile cetatenilor, si insistand ca Fondul de redresare trebuie adaugat noului Cadru Financiar Multianual…