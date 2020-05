Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de muncitori romani care lucrau la un abator de langa orasul german Pforzheim au fost diagnosticati cu coronavirus, anunta MAE, care precizeaza ca majoritatea sunt asimptomatici sau prezinta simptome usoare.

- Ministerul de Externe informeaza ca, in prezent, peste hotarele țarii se afla doi moldoveni infectați cu coronavirus. Este vorba despre cele doua femei din Italia despre care s-a anuntat anterior. Acestea prezinta o dinamica pozitiva și medicii sunt optimiști.

- Ministerul de Externe a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca trei romani din Italia au fost infectati cu coronavirus. Acestia locuiesc in Treviso, Lombardia si Bologna. "In continuarea...