Stiri pe aceeasi tema

- Alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private, informeaza News.ro.”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private, potrivit News.ro.„In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel…

- MAE anunta ca 245 de cetateni romani, printre care si 2 grupuri de pelerini, au fost repatriati din Israel duminica, prin intermediul a doua curse operate de compania TAROM, respectiv doua curse operate de o companie aeriana privata. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…

- MAE anunta ca 245 de cetateni romani, printre care si 2 grupuri de pelerini, au fost repatriati din Israel duminica, prin intermediul a doua curse operate de compania TAROM, respectiv doua curse operate de o companie aeriana privata.”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…

- In continuarea informațiilor transmise in contextul deteriorarii situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca in urma demersurilor efectuate de Celula de Criza a MAE, in noaptea zilei de 7/8 octombrie 2023, 346 cetațeni romani și straini…

- 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati, in noaptea de sambata spre duminica, din Israel, cu doua curse aeriene operate de Tarom. Aproximativ 800 de romani, pelerini, sunt in prezent in Israel si se cauta variante pentru ca acestia sa ajunga acasa in siguranta, au anunțat, duminica, reprezentații…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in urma demersurilor efectuate de Celula de Criza, 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati din Israel, in noaptea de sambata spre duminica, cu doua curse operate de compania TAROM - 189 prima cursa, respectiv 157 cu al doilea zbor -, masura luata…