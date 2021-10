Stiri pe aceeasi tema

- De vineri pâna sâmbata au fost înregistrate 485 de cazuri de Covid-19 în județul Cluj. Numarul pacienților la ATI crește semnificativ - acum ajungând la 62 de bolnavi. 6 pacienți bolnavi de Covid-19 au murit…

- Rata incidenței în municipiul Cluj-Napoca a ajuns la 6,84 cazuri la mia de locuitori. Situația COVID-19 în județul Cluj: - Total numar de teste 2.735 din care 544 diagnostic grupe de risc, 427 teste efectuate la cerere și 1.764…

- Joi, 30 septembrie, au fost descoperite peste 500 de cazuri noi de coronavirus, in județul Cluj. Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 4,79In ultimele 24 de ore, 515 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total numar de…

- Pe lânga numarul mare de cazuri depistate în doar 24 de ore a crescut și numarul deceselor: 11 persoane infectate cu Covid-19 au murit de ieri pâna azi. La ATI, de miercuri pâna joi s-a internat înca o persoana infectata cu Covid-19.…

- SITUAȚIE MASURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ – 17 septembrie 2021. Efective angrenate (polițiști, jandarmi, ISU și SAJ) – 256; Persoane verificate cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse – 442; Societați comerciale/PFA verificate cu privire la respectarea interdicțiilor impuse –85; Total…

- In prima zi de școala, in județul Cluj, au fost depistate 143 de cazuri noi de coronavirus.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 1,50In ultimele 24 de ore, 143 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total numar de teste 3.683…

- O noua zi cu peste 20 de cazuri de coronavirus in județul Cluj. Paturile de la ATI se ocupa din nou.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 0,22In ultimele 24 de ore, 23 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total numar de teste…

- Rata de infectare, de la nivelul intregului județ, a ajuns luni, 2 august, la 0.10 infectari la mie.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 0,10In ultimele 24 de ore, 9 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total numar de teste…