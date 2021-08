Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 49 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.652 de teste, dintre care 756 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a ajuns la 0,34, in crestere puternica fata de ziua precedenta, cand a fost 0,27. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului…

- De la ultima raportare, la nivel national 271 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 14.223 de teste RT-PCR si 15.525 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 67 de pacienti. Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.982 cazuri de…

- De la ultima raportare, la nivel national 159 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 13.034 de teste RT-PCR si 13.674 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 47 de pacienti. Pana astazi, 28 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.082.710 cazuri de…

- De la ultima raportare, la nivel national 46 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 4.081 de teste RT-PCR si 6.892 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 32 pacienti. Pana astazi, 19 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.678 de cazuri de…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate patru cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.225 teste efectuate (din care 465 teste rapide). Toate cazurile noi sunt din Timișoara. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile,…

- De la ultima raportare, la nivel national 26 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 8.244 de teste RT-PCR si 9.714 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 56 pacienti. Pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.236 de cazuri de…

- Alte 76 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, patru sunt de import: 2-Marea Britanie, 1-Rusia, 1-Bulgaria.Numarul total de teste efectuate – 4.949, dintre care 415 – teste Rapid -Antigen.

- In Timis, in ultimele 24 de ore, trei persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 909 teste, dintre care 422 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, la fel ca in ziua precedenta. Rata de infectare in Timisoara ramane 0,07, la fel ca ieri. In ultimele 24 de ore, in […]…