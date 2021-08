Alți 46 de timișeni infectați cu Sars-Cov-2 In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 46 de persoane au fost confirmate cu coronavirus. Au fost efectuate 1.820 de teste, dintre care 785 de teste rapide. Rata de infectare in Timis a ajuns la 0,36, in usoara crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 0,34. In ultimele 24 de ore, 46 de […] Articolul Alți 46 de timișeni infectați cu Sars-Cov-2 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In județul nostru, in ultimele 24 de ore, 35 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.695 teste, dintre care 787 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,21, la fel ca in ziua precedenta. In ultimele 24 de ore, 35 de persoane au fost confirmate cu coronavirus. Acestea…

- Potrivit celei mai recente raportari a autoritaților, in Timis, in ultimele 24 de ore, zece persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 813 teste, dintre care 509 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,18, in usoara crestere fata de ziua precedenta, cand a fost 0,17. Dintre…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, opt persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.150 de teste, dintre care 521 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,09, in crestere fata de ziua precedenta cand a fost 0,07. In ultimele 24 de ore, in județ, opt persoane au fost confirmate…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, patru persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.437 de teste, dintre care 379 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, putin mai mare decat in ziua precdenta, cand a fost 0,04. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis,…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, trei persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 909 teste, dintre care 422 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,05, la fel ca in ziua precedenta. Rata de infectare in Timisoara ramane 0,07, la fel ca ieri. In ultimele 24 de ore, in […]…

- De la ultima raportare, la nivel national 87 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 17.509 de teste RT-PCR si 9.942 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 186 pacienti. Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.070 de cazuri…

- De la ultima raportare, la nivel national 103 de persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 19.066 de teste RT-PCR si 11.173 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 255 pacienti. Pana astazi, 11 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.079.530 de cazuri…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, patru persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.548 de teste, din care 355 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,13, la fel ca in ziua precedent. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, patru persoane au fost confirmate…