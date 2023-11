Alti 41 de romani au scapat de cosmarul din Fașia Gaza. Aproape jumatate dintre aceste persoane sunt copii. Ei s-au intors duminica dimineața in țara, cu o aeronava militara a MApN, care a aterizat la Baza 90 din Otopeni. Extragerea oamenilor n-a fost insa lipsita de emotii. Avionul Spartan s-a stricat Avionul Spartan cu care […] The post Alți 41 de romani din Fașia Gaza s-au intors in tara, dar cu emotii. Avionul Spartan se stricase, nu mai putea decola! first appeared on Ziarul National .