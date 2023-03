Inca 350.000 de oameni vor primi carduri de energie, in urmatoarele zile, dupa ce Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a clarificat situatiile celor care nu au fost inclusi pe liste de la inceput. Astfel, pentru cazurile in care nu s-a putut stabili cate persoane stau in aceeasi locuinta, oamenii au depus declaratii pe proprie raspundere [...] Articolul Alți 350.000 de oameni vor primi carduri de energie. Sunt cei care nu au fost incluși pe liste de la inceput apare prima data in TurdaNews .