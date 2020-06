Stiri pe aceeasi tema

- Alte 397 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 10 in Transnistria. Toate cazurile sunt cu transmitere locala. Total teste efectuate in aceasta zi – 2019, dintre care primar – 1586 si repetat – 433.

- Alte 450 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 9 in Transnistria. Toate cazurile sunt cu transmitere locala. Total teste efectuate in aceasta zi – 2013, dintre care primar – 1651 si repetat – 362.

- Alte 375 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 4 in Transnistria. 373 cazuri sunt cu transmitere locala și 2 de import (1-Federația Rusa, 1-Marea Britanie).

- Situatia epidemiologica din tara noastra devine cu fiecare saptamana tot mai grava in comparație cu țarile vecine, Romania si Ucraina. Intre 8-14 iunie, Republica Moldova a stabilit doua noi recorduri sumbre la numarul de imbolnaviri si decese provocate de COVID-19.

- Alte 366 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 8 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1646, dintre care primar – 1404 si repetat – 242.

- Astazi au fost confirmate in Republica Moldova, 188 cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 5 in Transnistria. Cu transmitere locala – 187 cazuri și de import – 1 caz (Republica Turcia). Total teste efectuate in aceasta zi – 1421, dintre care primar – 1093 si repetat – 328. Bilanțul persoanelor…

- Alte 232 cazuri noi de infectare cu noul Coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 53 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi – 1663, dintre care primar – 1289 si repetat – 374. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 7537 cazuri. Din…