Stiri pe aceeasi tema

- Un nou record de decese intr-o singura zi. 25 de moldoveni au pierdut lupta cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Astfel, bilanțul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 2.752 in țara noastra.

- Deces 2701: Barbat de 71 ani, din Transnistria. Comorbiditați: diabet zaharat.Deces 2702: Femeie de 84 ani, din Transnistria. Comorbiditați: hipertensiune arteriala.Deces 2703: Barbat de 62 ani, din r-nul Ceadir-Lunga. Internat la SR Ceadir-Lunga. Comorbiditați: diabet zaharat.

- Doi moldoveni au murit din cauza noului coronavirus, in ultimele 24 de ore. Este vorba de o femeie de 69 de ani din raionul Ungheni și un barbat de 62 de ani din raionul Cimișlia.Victimele aveau și alte maladii cronice.De la inceputul pandemiei, 82.

- Alți 19 moldoveni au murit din cauza COVID-19, in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.549 in țara noastra.Potrivit Ministerului Sanatații, ultimele victime sunt 11 barbați și 8 femei, cu varstele cuprinse intre 61 și 89 de ani.

- Uniunea Europeana a alocat peste 13 miliarde de euro in scopul combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Banii au fost cheltuiți pentru achiziționarea de aparatura medicala, pentru sprijinirea economiei și...

- Oficiali israelieni de rang inalt incalca in mod constant masurile impotriva raspandirii covid-19, constata presa si o parte a populatiei, care se intreaba daca coafarea sotiei premierului este un serviciu esential sau daca seful serviciilor de informatii isi poate invita familia la cina, relateaza…

- Ziarul Unirea Cocktailul de vitamine care ajuta organismul in lupta cu COVID. Ce recomanda dr. Virgil Musta Doctorii din prima linie in lupta cu COVID-19 recomanda un cocktail de vitamine care ajuta in aceasta perioada, mai ales ca sezonul rece se apropie si virusul gripal se poate intalni cu coronavirusul.…

- 4,6 milioane de copii sufera de foame in Siria din cauza economiei puternic deteriorate a țarii, agravata de impactul restricțiilor Covid-19, scrie ansa . In ultimele șase luni, numarul copiilor care traiesc in nesiguranta alimentara din Siria a crescut cu inca 700.00, ajungandu-se, astfel, la un total…