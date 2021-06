Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 30 iunie, s-a desfașurat Proba la alegere a profilului și specializarii din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021. Rata de participare a fost de 96,34 %. Astfel, dintre cei 4979 de candidati inscrisi pentru sustinerea testului scris la una dintre cele 10 discipline, s-au…

- BACALAUREAT 2021, in Alba: Tentativa de FRAUDA, la ultima proba. Trei candidați, eliminați din examen, pentru ca aveau telefoanele la ei, in sala Trei elevi din Alba au fost eliminați in cadrul ultimei probe de Bacalaureat din acest an, cea la alegere, pentru ca au fost depistați cu telefoanele mobile…

- Prezenta la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat care a avut loc marti a fost, la nivel national, de 96%, informeaza Ministerul Educatiei, iar 45 de candidati au fost eliminati pentru ‘frauda sau tentativa de frauda’. Astfel, au sustinut lucrari scrise la una dintre cele…

- La a doua proba scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (Matematica și istorie), desfașurata marți, 29 iunie, au fost prezenți 13.922 de candidați. Potrivit Ministerului Invațamantului, 7 elevi au fost eliminați pentru tentativa de frauda.Potrivit Ministerului, din…

- Bacalaureat 2021: Tentativa de FRAUDA, in județul Alba. Doi elevi au fost eliminați de la proba obligatorie a profilului, pentru ca au fost prinși cu telefoanele mobile asupra lor Doi elevi din județul Alba au fost eliminați astazi, 29 iunie, de la proba obligatorie a profilului, din cadrul examenului…

- Doi candidati care s-au prezentat la prima proba a examenului de Bacalaureat, la Limba si literatura romana, au fost eliminati pentru tentativa de frauda, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Suceava, Cezar Anutei. Potrivit ISJ Suceava, cei doi candidati eliminati…

- Potrivit Ministerului Educatiei, prezenta la prima proba a examenului de Bacalaureat a fost de 97% pe tara si au lipsit 3.618 candidati.La prima proba scrisa a examenului national de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (Limba si literatura romana), desfasurata astazi, 28 iunie, au fost prezenti…

- La prima proba scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 (Limba și literatura romana) au fost prezenți, in Argeș, 3940 de candidați (limba romana – real 2948; limba romana – uman 992). Pentru tentativa de frauda au fost eliminați 4 candidați. Aceștia nu vor mai avea dreptul…