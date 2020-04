Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, numarul deceselor in randul persoanelor confirmate cu noul coronavirus in Romania a continuat sa creasca, ajungand la 527. Alți trei romani, care aveau fie diabet, fie probleme cardiace, au pierit, din cate a anunțat Grupul de Comunicare Strategica, joi dimineața. Pacienții aveau intre 56…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat duminica, 19 aprilie, decesele a sase suceveni confirmați cu coronavirus, care au avut loc in data de 17 aprilie. Numarul total al deceselor COVID raportate pentru județul Suceava a ajuns la 91. Conform GCS, au murit in data de 17 aprilie un barbat in ...

- Situație incredibila la Galați! O batrana de 84 de ani, inregistrata ca fiind decesul cu numarul 137, este in viața, de fapt. Pe statistica celor de la Grupul de Comunicare Strategica apare ca este decedata la un camin de batrani din oraș. In realitate, insa, femeia e internata la Spitalul Județean…

- Ziarul Unirea 26 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul epidemiei de coronavirus. 317 au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 26 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul epidemiei de COVID 19 pana la acest moment, informeaza sambata Grupul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate, 81 la București, 55 la Timiș,…

- Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca a fost inregistrat al 6-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (#COVID19). Persoana este un barbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie a.c. in stare grava la Spitalul Județean Arad, intubat in secția ATI.…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași). De la ultima informare…

- Miercuri au fost confirmate alte doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in Romania, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un adolescent de 16 ani din Timiș și un barbat de 71 de ani din Suceava. Adolescentul de 16 ani este nepotul barbatului de 47 de ani, din Timișoara,…