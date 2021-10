Alţi 12 români bolnavi de COVID-19 vor fi transferaţi în Ungaria Alti 12 pacienti infectati cu SARS-CoV-2 aflati in stare critica vor fi transferati vineri in unitati sanitare din Ungaria, informeaza Ministerul Sanatatii. Potrivit ministerului, cinci pacienti intubati vor fi transferati in centrul universitar din Debrecen, iar alti sapte – doi intubati si cinci cu necesar de oxigen – vor fi internati in centrul universitar din Szeged. ‘Toti pacientii se afla in stare stabila, sunt transportabili si sunt internati in unitatile de primiri urgente ale unor spitale din Bucuresti si din tara‘, precizeaza sursa citata. Romania a inceput saptamana trecuta discutiile… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre 5 pacienți intubati care vor fi transferați in centrul universitar din Debrecen și 7 pacienți (2 intubați și 5 cu necesar de oxigen) care vor fi transferați in centrul universitar din Szeged. Toți pacienții se afla in stare stabila, sunt transportabili și sunt internați in unitațile…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca astazi a inceput transferul in Ungaria a primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica. Este vorba despre zece pacienți, opt dintre aceștia au fost internați in UPU din unitați sanitare din București și doi din Timișoara, aflați in stare stabila,…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca joi a inceput transferul primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica, in Ungaria. Potrivit Ministerului Sanatații, 8 dinre pacienți au fost internați in UPU din unitați sanitare din București și 2 din Timișoara. Aceștia sunt in stare stabila,…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca joi a inceput transferul primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica, in Ungaria. Este vorba de 10 bolnavi, 8 internați la București și 2 la Timișoara, potrivit Mediafax.ro. Potrivit Ministerului Sanatații, 8 dinre pacienți au fost internați…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca astazi a inceput transferul in Ungaria a primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica. Este vorba despre zece pacienți, opt dintre aceștia au fost internați in UPU din unitați sanitare din București și doi din Timișoara, aflați in stare stabila,…

- Din cei 10 bolnavi, 5 vor ajunge in centrul universitar Szeged, iar ceilalți 5 in centrul universitar Debrecen, a anunțat Ministerul Sanatații.Transferul pacienților din zona de granița se realizeaza pe cale terestra, iar transferul pacienților din București se efectueaza atat pe cale terestra, cat…

- Primii pacienti infectati cu SARS-CoV-2, aflati in stare critica, sunt transferati joi in Ungaria. Potrivit Ministerului Sanatatii, este vorba despre 10 pacienti, 8 dintre acestia au fost internati in UPU din unitati sanitare din Bucuresti si 2 din Timisoara, aflati in stare stabila, care sunt transportabili…

- Este vorba despre 10 pacienti, 8 dintre acestia au fost internati in UPU din unitati sanitare din Bucuresti si 2 din Timisoara, Din cei 10 bolnavi, un numar de 5 vor ajunge in centrul universitar Szeged, iar ceilalti 5 in centrul universitar Debrecen.Ministerul Sanatatii anunta ca in cursul zilei de…