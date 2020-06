Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat, marți, un bilanț succint al mandatului sau, intr-o postare pe Facebook: „Nu renunț, am facut multe, mai am multe de continuat și inceput”. „Pe vremea cand lucram in televiziune, am realizat și emisiunea . A fost ceva de munca la ea. Cine…

- Blocul Național Sindical (BNS) cere Parlamentului sa elimine din proiectul de lege care vizeaza starea de alerta prevederile care permit suspendarea unor drepturi ale lucratorilor din Romania. Sindicaliștii susțin, printre altele, ca, prin propunerea sa, Guvernul „experimenteaza saptamana de lucru la…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, ca Guvernul va acorda subvenții pentru reintoarcerea in activitate a celor aflați in somaj tehnic. Șeful Guvernului estimeaza ca aproximativ 700.000 de romani vor fi...

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, luni, ca multe intrebari referitoare la plecarea romanilor la munca in strainatate in perioada starii de urgenta au ramas "fara raspuns" din partea ministrilor Muncii si de Externe, Violeta Alexandru si Bogdan Aurescu, el precizand…

- Programul pilot de stimulare a participarii la educație a copiilor cu parinți plecați la munca in strainatate, termenul de trimitere al proiectelor este de iunie 25, ora 16:0030 milioane euro din fonduri europene pentru copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate. Apelul finanțeaza…

- Horoscop 10 mai 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 10 mai 2020 - Berbec: Incepi ziua intr-odispoziție mai sobra care te va ajuta sa iți menții calmul destul de mult timp.Este important sa exersezi autocontrolul, ca sa poți vedea bine detaliileutile. Horoscop 10 mai 2020 - Taur:…

- Consiliul Județean Suceava a facut un apel catre toti angajatii Spitalului Judetean Suceava, cadre medicale si personal auxiliar, sa vina in continuare la munca. Vicepresedintele CJ Suceava, Viorel Seredenciuc, a precizat ca apelul se refera la cei aproximativ 100 de salariati ai Spitalului Judetean…

- IT-iști, actori, agenți de vanzari cu norma intreaga, ca sa dam doar cateva exemple, devin eroi in timpul liber! Neobosiți, dupa cele 8 ore de munca, intra in lupta pentru viața. Sunt voluntari care depun eforturi uriașe pentru a salva vieți cot la cot cu specialiștii din sanatate, potrivit TVR.Munca…