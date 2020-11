Stiri pe aceeasi tema

- Iulius Mall Cluj a pregatit a doua sesiune de Black Friday X-mas Edition, unde ajutoarele lui Moș Craciun sunt așteptate sa completeze listele de cadouri. Nu rata discount-urile care ajung in acest weekend și pana la 60%!Brandurile high end au din nou reduceri irezistibile la toata gama de produse.…

- Consiliul Judetean Prahova a aprobat, vineri 13 noiembrie, reducerea cu 101 posturi a aparatului propriu al administratiei publice judetene. Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, CJ Prahova va avea, in aparatul propriu, un numar de 146 de posturi, fata de 247 cate sunt in prezent.

- Black Friday este cel mai important eveniment de vanzari din an si in 2020 are loc pe 13 noiembrie in Romania, desi multe magazine au „furat” deja startul. Aici vom reuni in cursul zilei de maine

- ADVERTORIAL. Anul acesta, de Black Friday, Iulius Town ți-a pregatit o surpriza. Trei saptamani consecutive ai reduceri in magazinele tale preferate, timp suficient sa descoperi toata gama de oferte și sa cumperi cadouri de Craciun celor dragi. Consulta catalogul online și pregatește-te din timp pentru…

- La fel ca baseballul, Black Friday iși are originea in America. Termenul a fost folosit inițial in Philadelphia. Ideea a plecat de la aglomerațiile produse in a doua zi de dupa Ziua Recunoștinței, cand americanii ieșeau la cumparaturi. Black Friday, importata din America Astazi, este ferm stabilit in…

- BLACK FRIDAY 2020. eMAG estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020 clienții vor face comenzi totale in valoare de 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decat anul trecut. "Anul acesta oamenii vor sa investeasca mai mult in confort și tehnologie, in contextul generat de…

- Black Friday a devenit in ultimii ani un adevarat fenomen de retail, insa chiar și companiile pot profita de acest moment special din an pentru achiziții in sistem B2B la prețuri speciale. Mai mult decat atat, Black Friday poate fi o ocazie foarte buna de aprovizionare chiar pentru retaileri, care pot…

- Producatorul auto Renault, proprietarul Dacia, ar putea fi nevoit sa faca noi reduceri de costuri, pe langa taierile de 2 miliarde de euro anuntate deja, pentru a-si reveni financiar, a declarat noul sef executiv al companiei, Luca de Meo, arata o nota vazuta de Reuters.